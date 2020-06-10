В центре Краснодара загорелось трехэтажное здание

Краснодарский край

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Утром 10 июня в Краснодаре на улице Карасунской произошел пожар в многоэтажном доме

Сообщение о возгорании в здании на улице Карасунской недалеко от Октябрьской поступило в 10:20. Прибывшие на место спасатели установили, что загорелась хозпостройка, пламя перекинулось на кровлю трехэтажного здания и распространилось на площади 160 кв. метров.

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Ликвидацией пожара занимаются 63 человека и 19 спецмашин. В 10:52 огонь был локализован. Информация уточняется.

Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

UPD: Пожар удалось полностью потушить в 13:05.

Краснодар МЧС Пожары

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