На Кубани загорелся гаражный кооператив площадью 600 кв. метров, его тушили четыре часа

Краснодарский край

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В поселке Новомихайловском Туапсинского района ночью 10 июня начался пожар

Сообщение о пожаре на улице Парковой поступило диспетчеру в 23:50. Прибывшие на место спасатели установили, что горят пять двухэтажных неэксплуатируемых этажей. Объявили повышенный ранг пожара, на 1:15 пламя охватило 600 кв. метров. Всего в ликвидации задействовали 42 спасателя и 15 единиц техники.

В 1:55 пожар локализовали. Спустя час удалось ликвидировать открытое горение. В 4:00 пламя полностью потушили, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в мае сгорел строящийся спорткомплекс.

Пожары Туапсинский район

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