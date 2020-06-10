В Туапсинском районе загорелся гаражный кооператив площадью 600 кв. метров, его тушили четыре часа

Сообщение о пожаре на улице Парковой поступило диспетчеру в 23:50. Прибывшие на место спасатели установили, что горят пять двухэтажных неэксплуатируемых этажей. Объявили повышенный ранг пожара, на 1:15 пламя охватило 600 кв. метров. Всего в ликвидации задействовали 42 спасателя и 15 единиц техники.

В 1:55 пожар локализовали. Спустя час удалось ликвидировать открытое горение. В 4:00 пламя полностью потушили, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в мае сгорел строящийся спорткомплекс.