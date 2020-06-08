Бразильский футбольный клуб отказался продать «Краснодару» своего игрока за 20 млн евро

Краснодарский край, В мире

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ФК «Васко да Гама» отказал «Краснодару» в продаже 17-летнего нападающего Таллеса Магно

Краснодарский клуб обратился с трансферным запросом по 17-летнему нападающему Таллесу Магно в ФК «Васко Да Гама» из Рио-де-Жанейро. За 100% прав на молодого игрока «быки» готовы были заплатить 20 млн евро, а также предоставить бразильцам несколько процентов от суммы последующей продаже спортсмена. 

«Васко да Гама» долго не давал официальный ответ, после чего сообщил, что отказывается от переговоров с «Краснодаром», пишет Sports.ru со ссылкой на издание Esporte News Mundo.

При этом бразильский клуб предложил черно-зеленым другого игрока — 21-летнего нападающего Маррони, который в 48 матчах забил пять голов и сделал две результативные передачи.

Напомним, 5 июня старший тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев сообщил, что Сергей Матвеев по семейным обстоятельствам больше не сможет тренировать игроков. Теперь этим будет заниматься 56-летний Игорь Захаряк, который ранее руководил клубами ФНЛ и ПФЛ — калининградской «Балтикой» и саратовским «Соколом». Кроме того, сам Мусаев собирается к возобновлению чемпионата завершить обучение на категорию Pro.

ФК «Краснодар» Футбол

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