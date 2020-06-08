Бразильский футбольный клуб отказался продать «Краснодару» своего игрока за 20 млн евро

Краснодарский клуб обратился с трансферным запросом по 17-летнему нападающему Таллесу Магно в ФК «Васко Да Гама» из Рио-де-Жанейро. За 100% прав на молодого игрока «быки» готовы были заплатить 20 млн евро, а также предоставить бразильцам несколько процентов от суммы последующей продаже спортсмена.

«Васко да Гама» долго не давал официальный ответ, после чего сообщил, что отказывается от переговоров с «Краснодаром», пишет Sports.ru со ссылкой на издание Esporte News Mundo.

При этом бразильский клуб предложил черно-зеленым другого игрока — 21-летнего нападающего Маррони, который в 48 матчах забил пять голов и сделал две результативные передачи.