Главой Приморско-Ахтарска стал 31-летний Артем Сошин

Краснодарский край

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В Приморско-Ахтарске 3 июня избрали нового главу города

С декабря 2018 года по март 2020 года главой Приморско-Ахтарска был Вячеслав Белик. 10 марта Белик досрочно по собственному желанию сложил с себя полномочия. Исполняющим обязанности мэра города был назначен финалист губернаторского конкурса «Лидеры Кубани» Артем Сошин.

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3 июня на 15-й внеочередной сессии горсовета Сошина избрали на должность главы города. Он будет занимать этот пост ближайшие пять лет, сообщили в пресс-службе администрации района.

Кто такой Артем Сошин?

Артем Сошин родился 31 августа 1989 года в станице Бриньковской Приморско-Ахтарского района.

В 2011 году окончил Славянский-на-Кубани государственный педагогический университет по специальности физическая культура, специальность — педагог по физической культуре. В 2015 году окончил Адыгейский государственный университет по специальности юриспруденция.

С 1 июня 2018 года по 27 февраля 2020 года был начальником отдела муниципального контроля управления муниципальной собственности администрации Приморско-Ахтарского района. С 28 февраля был замглавы Приморско-Ахтарска. Женат, воспитывает сына.

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