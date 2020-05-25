В Майкопе мужчина напал с топором на сожительницу

В конце мая в полиции Адыгеи рассказали о жительнице Майкопа, которая стала жертвой домашнего насилия и попала в больницу

Происшествие случилось примерно в 6:00 в Майкопе 22 мая. Двое сотрудников ГИБДД МВД по Адыгее находились на дежурстве и патрулировали дороги. Они услышали крик о помощи от женщины, которая выбежала из подъезда одного из домов. На ее теле были «серьезные травмы». «Находясь той ночью в шоковом состоянии, женщина смогла нам рассказать, что на нее напал обезумевший сожитель, который начал избивать ее, используя топор», — рассказал один из полицейских Мурат Нахушев.

На место вызвали скорую помощь, а также следственно-оперативную группу. Сотрудники полиции задержали мужчину на входе в дом, обезвредили его и доставили в дежурную часть.

Оказалось, что накануне мужчина выпил, после чего решил «свести счеты с сожительницей», рассказали 25 мая в пресс-службе республиканской полиции. Он попытался спрятать орудие преступления, однако топор обнаружили и изъяли.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, в ближайшее время на него собираются завести уголовное дело, добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее. Женщину с травмами и ранами доставили в больницу.