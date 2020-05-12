На Кубани сменился глава пограничного управления ФСБ

Новым руководителем пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю 11 мая назначили Александра Эктова

С октября 2016 года по май этого года должность руководителя погрануправления ФСБ занимал Андрей Журавин.

11 мая руководителем пограничного управления ФСБ был назначен Александр Эктов. На следующий день начальник УФСБ России по Краснодарскому краю Сергей Захарихин представил нового главу ведомства губернатору Вениамину Кондратьеву.

По словам Кондратьева, в условиях распространения коронавируса охрана границ края является первоочередной задачей.

«Для нас важно регулировать поток людей, въезжающих в край, а также не ослаблять контроль границ края с Абхазией. Кроме того, нас волнует охрана водных ресурсов и пресечение браконьерской деятельности. Мы хотим восстановить биоресурсы, вернуть былую славу рыбной отрасли», — привели слова губернатора в пресс-службе администрации края.