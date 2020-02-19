На Кубани браконьеры избили госинспекторов заказника

Инцидент произошел вечером 15 февраля в поселке Голубая Нива. Четверо госинспекторов в области охраны окружающей среды природного заказника «Приазовский» прибыли туда, чтобы пресечь незаконный вылов рыбы.

«Застигнутые на месте злоумышленники напали на представителей власти, применив в отношении них насилие, опасное для здоровья, и причинили телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

После произошедшего браконьеры скрылись с места происшествия, но вскоре их поймали. На мужчин завели уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для здоровья). Сейчас проводятся судебно-медицинские экспертизы, обстоятельства происшествия устанавливаются.