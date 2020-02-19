На Кубани браконьеры избили госинспекторов заказника

Краснодарский край

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В Славянском районе рыбаки-браконьеры избили находившихся при исполнении госинспекторов Кавказского заповедника

Инцидент произошел вечером 15 февраля в поселке Голубая Нива. Четверо госинспекторов в области охраны окружающей среды природного заказника «Приазовский» прибыли туда, чтобы пресечь незаконный вылов рыбы. 

«Застигнутые на месте злоумышленники напали на представителей власти, применив в отношении них насилие, опасное для здоровья, и причинили телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

После произошедшего браконьеры скрылись с места происшествия, но вскоре их поймали. На мужчин завели уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для здоровья). Сейчас проводятся судебно-медицинские экспертизы, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как писали Юга.ру, в Азовское море 15 февраля задержали украинских браконьеров с крупным выловом камбалы. По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбудили дело об административном правонарушении. За неповиновение полиции их арестовали на 10 суток.

Драки Заповедники Рыболовство Славянский район

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