В Краснодаре ищут мужчину, который вышел из больницы и исчез

Ориентировки от поискового отряда «Лиза Алерт» появились 7 мая в соцсетях. По данным волонтеров, 38-летний Феликс Тоноян 6 мая вышел с территории Краевой клинической больницы № 1 на улице 1-го Мая и пропал.

Приметы мужчины: рост — 180 см, худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза, узкое длинное лицо, острый нос, родинка около 0,8 мм (как нарост) на носу с правой стороны, ссадина на нижней губе, на нижней челюсти нет передних зубов. На лицевой стороне левой руки возле запястья есть татуировка в виде трех бледно-голубых точек диаметром около 0,3 мм, расположеных в форме треугольника.

Тоноян был одет в синюю куртку, бело-голубую полосатую футболку-поло, серое спортивное трико Adidas и в синие шлепки Nike. Возможна потеря памяти, Тоноян не ориентируется в пространстве.

Информацию о местонахождении пропавшего мужчины можно сообщить по телефонам 8-800-700-54-52, 8 (861) 250-87-55, 8 (964)-895-00-03 или 112. Также можно обратиться в отдел полиции на улице Домбайской, 10/1.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что 7 мая в полицию с заявлением обратилась жена пропавшего. Она рассказала, что муж вышел из больницы около 22:00. Сотрудники полиции ищут мужчину.