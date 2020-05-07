Блинчики с красной икрой и канапе с лососем. В Ставропольском крае в День Победы собирались провести банкет за 2 млн рублей

Ставропольский край

Распечатать

Власти Ставропольского края 7 мая опровергли проведение фуршета за 2 млн рублей в День Победы

В конце февраля издание «Блокнот Ставрополь» обратило внимание на тендер на сайте госзакупок на «Оказание услуг по организации питания и обслуживания участников мероприятий по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», который объявили региональные власти.

Читайте также:

Фуршетное меню состояло из блинчиков с кунжутом и красной икрой, канапе с лососем, индейкой, отварным языком, из креветок на ананасе, а также смол-сэндвичей с бужениной и сырной тарелки. В меню торжественного приема входило 35 блюд, например, рулет из чернослива с мягким сыром, заливное из языка, утка, запеченная с яблоками и грушей, судак, запеченный с морепродуктами, шашлык из баранины, индейки и свинины.

Торжество должно было состояться в банкетном зале в центре Ставрополя, удаленностью не более 20 минут «спокойной ходьбы» от площади им. Ленина. А также включать в себя площадку для выступления артистов площадью минимум 70 кв. м.

Заявку на участие в тендере подала только одна компания — «Золотой компас», она же и стала 5 марта победителем аукциона.

Читайте также:

7 мая начальник управления пресс-службы губернатора Ставропольского края Алексей Нос рассказал телеканалу «360», что в регионе из-за коронавируса отменены все массовые мероприятия и «никаких праздников и банкетов» не будет.

«Корпоративы за бюджетный счет в Ставропольском крае не проводятся. У нас ежегодно проходят приемы для ветеранов, героев России и Советского Союза», — добавил Нос.

Отметим, что согласно контракту, размещенному на сайте госзакупок, «оплата за оказанные услуги производится заказчиком за счет средств бюджета Ставропольского края на 2020 год […] в течение десяти рабочих дней со дня приемки оказанных услуг на основании счета и акта оказанных услуг».

Ветераны День Победы Еда Коронавирус Чиновники

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани за сутки подтвердили 99 случаев заболевания COVID-19, среди них шестеро детей
Молодой человек погиб в ДТП с грузовиком на Кубани
В Краснодаре нашли мужчину, который вышел из больницы и пропал
Под Новороссийском на дне Черного моря на сбитом штурмовике установили памятную табличку
В центре Краснодара до конца месяца ограничат движение по одной из улиц
Власти Новороссийска заявили, что начали наказывать цыган за нарушение режима самоизоляции

Лента новостей

Реклама на портале