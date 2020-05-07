Блинчики с красной икрой и канапе с лососем. В Ставропольском крае в День Победы собирались провести банкет за 2 млн рублей
Власти Ставропольского края 7 мая опровергли проведение фуршета за 2 млн рублей в День Победы
В конце февраля издание «Блокнот Ставрополь» обратило внимание на тендер на сайте госзакупок на «Оказание услуг по организации питания и обслуживания участников мероприятий по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», который объявили региональные власти.
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Фуршетное меню состояло из блинчиков с кунжутом и красной икрой, канапе с лососем, индейкой, отварным языком, из креветок на ананасе, а также смол-сэндвичей с бужениной и сырной тарелки. В меню торжественного приема входило 35 блюд, например, рулет из чернослива с мягким сыром, заливное из языка, утка, запеченная с яблоками и грушей, судак, запеченный с морепродуктами, шашлык из баранины, индейки и свинины.
Торжество должно было состояться в банкетном зале в центре Ставрополя, удаленностью не более 20 минут «спокойной ходьбы» от площади им. Ленина. А также включать в себя площадку для выступления артистов площадью минимум 70 кв. м.
Заявку на участие в тендере подала только одна компания — «Золотой компас», она же и стала 5 марта победителем аукциона.
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7 мая начальник управления пресс-службы губернатора Ставропольского края Алексей Нос рассказал телеканалу «360», что в регионе из-за коронавируса отменены все массовые мероприятия и «никаких праздников и банкетов» не будет.
«Корпоративы за бюджетный счет в Ставропольском крае не проводятся. У нас ежегодно проходят приемы для ветеранов, героев России и Советского Союза», — добавил Нос.
Отметим, что согласно контракту, размещенному на сайте госзакупок, «оплата за оказанные услуги производится заказчиком за счет средств бюджета Ставропольского края на 2020 год […] в течение десяти рабочих дней со дня приемки оказанных услуг на основании счета и акта оказанных услуг».