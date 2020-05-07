Блинчики с красной икрой и канапе с лососем. В Ставропольском крае в День Победы собирались провести банкет за 2 млн рублей

В конце февраля издание « Блокнот Ставрополь» обратило внимание на тендер на сайте госзакупок на «Оказание услуг по организации питания и обслуживания участников мероприятий по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», который объявили региональные власти.

Фуршетное меню состояло из блинчиков с кунжутом и красной икрой, канапе с лососем, индейкой, отварным языком, из креветок на ананасе, а также смол-сэндвичей с бужениной и сырной тарелки. В меню торжественного приема входило 35 блюд, например, рулет из чернослива с мягким сыром, заливное из языка, утка, запеченная с яблоками и грушей, судак, запеченный с морепродуктами, шашлык из баранины, индейки и свинины.

Торжество должно было состояться в банкетном зале в центре Ставрополя, удаленностью не более 20 минут «спокойной ходьбы» от площади им. Ленина. А также включать в себя площадку для выступления артистов площадью минимум 70 кв. м.

Заявку на участие в тендере подала только одна компания — «Золотой компас», она же и стала 5 марта победителем аукциона.