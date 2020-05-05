Новые ограничения для проведения митингов введены в Краснодарском крае

Краснодарский край

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Внесены поправки в закон «Об обеспечении условий реализации права граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Краснодарском крае»

Речь о Законе Краснодарского края от 30.04.2020 № 4283-КЗ. Согласно документу, который опубликован на официальном ресурсе Администрации Краснодарского края, теперь митинги нельзя будет проводить не только на вокзалах, рынках, в торговых центрах, на тротуарах, остановках, в образовательных организациях, больницах, спортивных объектах, детских площадках и церквях, но и на территориях, прилегающих на расстоянии до 50 метров к таким местам.

Документ принят Законодательным Собранием Краснодарского края и подписан губернатором Кубани 30 апреля 2020 года, что говорит о его вступлении в силу спустя 10 дней после подписания. То есть, с 10 мая 2020 года.

Митинги общество

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