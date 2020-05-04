В МЧС предупредили о ливнях, грозе и сильном ветре на Кубани

В Краснодарском крае с 4 по 6 мая ожидается ухудшение погоды

С 4 мая и до окончания суток 5 мая, а также 6 мая в крае прогнозируют ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистыми усилениями ветра до 20 м/с. Экстренное предупреждение не касается только Сочи, добавили 4 мая в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В этот период существует опасность возникновения ЧС. Есть вероятность резкого подъема уровня рек, затопления сельхозугодий и населенных пунктов, размыва берегов рек, подмыва опор мостов. Может быть нарушено функционирование объектов жизнеобеспечения, возможны оползни.