В МЧС предупредили о ливнях, грозе и сильном ветре на Кубани
В Краснодарском крае с 4 по 6 мая ожидается ухудшение погоды
С 4 мая и до окончания суток 5 мая, а также 6 мая в крае прогнозируют ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистыми усилениями ветра до 20 м/с. Экстренное предупреждение не касается только Сочи, добавили 4 мая в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В этот период существует опасность возникновения ЧС. Есть вероятность резкого подъема уровня рек, затопления сельхозугодий и населенных пунктов, размыва берегов рек, подмыва опор мостов. Может быть нарушено функционирование объектов жизнеобеспечения, возможны оползни.
А пока вы дома:
В ведомстве порекомендовали оставаться дома и следить за состоянием отопительной и осветительной систем. В случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы. Также при ухудшении погоды нужно плотно закрыть ставни, двери и укрепить кровлю.
В МЧС напомнили о необходимости держаться подальше от строений и деревьев, парковать машины в предназначенных для этого местах и использовать ветрозащитную и непромокаемую одежду на улице.
В случае ЧС звоните по телефонам 01 или 010 с мобильного. Телефон доверия краевого МЧС — 8 (861) 268-64-40.
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