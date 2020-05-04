В МЧС предупредили о ливнях, грозе и сильном ветре на Кубани

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском крае с 4 по 6 мая ожидается ухудшение погоды

С 4 мая и до окончания суток 5 мая, а также 6 мая в крае прогнозируют ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистыми усилениями ветра до 20 м/с. Экстренное предупреждение не касается только Сочи, добавили 4 мая в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В этот период существует опасность возникновения ЧС. Есть вероятность резкого подъема уровня рек, затопления сельхозугодий и населенных пунктов, размыва берегов рек, подмыва опор мостов. Может быть нарушено функционирование объектов жизнеобеспечения, возможны оползни.

А пока вы дома:

В ведомстве порекомендовали оставаться дома и следить за состоянием отопительной и осветительной систем. В случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы. Также при ухудшении погоды нужно плотно закрыть ставни, двери и укрепить кровлю.

В МЧС напомнили о необходимости держаться подальше от строений и деревьев, парковать машины в предназначенных для этого местах и использовать ветрозащитную и непромокаемую одежду на улице.

В случае ЧС звоните по телефонам 01 или 010 с мобильного. Телефон доверия краевого МЧС — 8 (861) 268-64-40.

МЧС Погода

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Первышов рассказал, что строительство трамвайной ветки на улице Московской в Краснодаре начнется не раньше осени
Шалимов назвал тех, кто недоволен экономической ситуацией во время коронавируса, дармоедами. А позже сказал, что его неправильно поняли
В МЧС предупредили о ливнях, грозе и сильном ветре на Кубани
В Роспотребнадзоре заявили, что часть ограничений в России сохранится до появления вакцины от коронавируса
В Адыгее число умерших пациентов с коронавирусом увеличилось до 7 человек
Мэрия Краснодара рассказала, какие мероприятия пройдут в городе 9 мая

Лента новостей

Реклама на портале