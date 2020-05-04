На Кубани при пожаре погиб 26-летний парень

Краснодарский край

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В Туапсинском районе вечером 3 мая произошел пожар, в котором погиб человек

Жители села Кринковского увидели пожар и сообщили о нем пожарным в 17:55. Они прибыли на улицу Спорную и обнаружили, что горит нежилая постройка на площади 9 кв. метров.

На месте работали 7 спасателей и 3 единицы техники. В 18:12 они полностью потушили пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. После того, как огонь локализовали, в помещении нашли тело, предположительно, 26-летнего мужчины.

Сейчас на месте продолжает работать следователь. Будут назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы, сообщили в СУ СК России по региону.

Напомним, в начале апреля в Белореченском районе вечером 2 апреля сгорел дом с гаражом, при пожаре погиб мужчина. 

МЧС Туапсинский район

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