Мужчина погиб при пожаре в гараже на Кубани

Краснодарский край

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В Белореченском районе в ночь на 2 апреля сгорел дом с гаражом, есть жертва

Сообщение о возгорании в доме на улице Молодежной в станице Пшехской поступило спасателям в 22:41. Огонь на площади 100 кв. метров потушили в 23:52. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, горела кровля частного дома и гаража, в котором стоял автомобиль. На месте работали шесть человек и три пожарных машины.

Позже в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю уточнили, что при пожаре погиб 39-летний местный житель. Пожар увидела хозяйка дома и вызвала спасателей. Возгорание началось в гараже, который примыкает к дому. Там же и нашли тело мужчины.

Следователь проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.

Как писали Юга.ру, 21 марта при пожаре в частном доме в Анапе погибли два человека, еще два пострадали.

Белореченский район Пожары Следственный комитет смерть

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