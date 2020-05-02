Председатель ЗСК Юрий Бурлачко направил свою месячную зарплату для поддержки медиков региона

Напомним, 28 апреля на заседании президиума генсовета «Единой России» лидер партии Дмитрий Медведев обратился к однопартийцам и призвал их направить на уплату членских взносов месячную заработную плату. Собранные пожертвования пойдут на помощь медицинским работникам, которые борются с коронавирусом, а также нуждающимся гражданам. Организовать сбор Медведев попросил коллег из центрального исполкома партии.

Как писали Юга.ру, к 1 мая в Краснодарском крае COVID-19 подтвердился у 1 тыс. 83 человека, из них 72 ребенка. Выздоровел за все время наблюдения 277 человек, умерли 20 пациентов.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».