Председатель ЗСК Юрий Бурлачко направил свою месячную зарплату для поддержки медиков региона
Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко направил свою месячную зарплату для поддержки медицинских работников региона
Напомним, 28 апреля на заседании президиума генсовета «Единой России» лидер партии Дмитрий Медведев обратился к однопартийцам и призвал их направить на уплату членских взносов месячную заработную плату. Собранные пожертвования пойдут на помощь медицинским работникам, которые борются с коронавирусом, а также нуждающимся гражданам. Организовать сбор Медведев попросил коллег из центрального исполкома партии.
Как писали Юга.ру, к 1 мая в Краснодарском крае COVID-19 подтвердился у 1 тыс. 83 человека, из них 72 ребенка. Выздоровел за все время наблюдения 277 человек, умерли 20 пациентов.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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