На Кубани водитель скутера съехал с дороги и погиб

Краснодарский край

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В Туапсинском районе в середине дня 27 апреля произошло ДТП, есть погибший

Водитель скутера Honda Dio ехал по дороге Майкоп — Туапсе. По предварительным данным, в 13:10 он нарушил правила перестроения и съехал с дороги, после чего скутер перевернулся.

В результате происшествия водитель погиб. Его личность пока не установили, сообщили 28 апреля в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в Новороссийске вечером 26 апреля мотоциклист наехал на бордюр и погиб

ДТП смерть Туапсинский район

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