В Новороссийске мотоциклист наехал на бордюр и погиб

37-летний водитель мотоцикла Suzuki ехал по Анапскому шоссе со стороны улицы Московской. По предварительным данным, в 22:45 он не справился с управлением и наехал на бордюр. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Сейчас проводятся следственные мероприятия, сообщили 26 апреля порталу Юга.ру в пресс-службе в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, вечером 23 апреля в Динском районе столкнулись легковушка и «Газель». Один человек погиб.