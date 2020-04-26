В Новороссийске мотоциклист наехал на бордюр и погиб

Краснодарский край

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В Новороссийске поздно вечером 26 апреля произошло ДТП, в котором погиб мужчина

37-летний водитель мотоцикла Suzuki ехал по Анапскому шоссе со стороны улицы Московской. По предварительным данным, в 22:45 он не справился с управлением и наехал на бордюр. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Сейчас проводятся следственные мероприятия, сообщили 26 апреля порталу Юга.ру в пресс-службе в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, вечером 23 апреля в Динском районе столкнулись легковушка и «Газель». Один человек погиб.

ДТП Новороссийск смерть

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