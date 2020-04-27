Главой Новопокровского района стал 35-летний Александр Свитенко

Краснодарский край

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27 апреля официально вступил в должность новый глава Новопокровского района Александр Свитенко

Прошлый глава муниципалитета, Юрий Ревякин, скончался 6 февраля 2020 года на 55-году жизни. В марте Александр Свитенко стал заместителем главы района. В это же время он начал временно исполнять обязанности главы.

Кто такой Александр Свитенко

Александр Свитенко родился 10 августа 1984 года в Грозном. В 2007 году окончил Армавирский государственный педагогический университет по специальности «технология и предпринимательство». В 2012 году окончил Адыгейский госуниверситет и получил специальность «юриспруденция».

В апреле 2011 года Свитенко стал начальником отдела по делам несовершеннолетних в администрации Новопокровского района. В августе 2017-го стал замглавы станицы Новопокровской по вопросам экономики, спустя два месяца — главой поселения.

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Главой Новопокровского района стал 35-летний Александр Свитенко

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