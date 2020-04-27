В России собираются начать штрафовать хозяев лающих по ночам собак и тех, кто не выключает сигнализацию автомобилей
В Министерстве юстиции РФ 26 апреля предложили дополнить закон о наказании за шум в ночное время
Напомним, в России разрабатывается закон, предусматривающий наказание для граждан за шум в ночное время (с 23:00 до 7:00) в размере от 5 тыс. до 50 тыс. рублей и штраф от 50 тыс. до 150 тыс. рублей для юрлиц.
26 апреля на сайте Минюста опубликовали сообщение о том, что ч. 6 с. 14.1 проекта КоАП дополнена указанием на возможность совершения указанного административного правонарушения также в форме бездействия, сообщил RT.
Это позволит привлекать к административной ответственности не только граждан, нарушающих тишину громкой музыкой или ремонтом по ночам, но и тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины — оставляет в своей квартире собаку, которая воет или лает в ночное время, либо не отключает неисправную сигнализации автомобиля, объяснили в ведомстве.
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