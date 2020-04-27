В России собираются начать штрафовать хозяев лающих по ночам собак и тех, кто не выключает сигнализацию автомобилей

В Министерстве юстиции РФ 26 апреля предложили дополнить закон о наказании за шум в ночное время

Напомним, в России разрабатывается закон, предусматривающий наказание для граждан за шум в ночное время (с 23:00 до 7:00) в размере от 5 тыс. до 50 тыс. рублей и штраф от 50 тыс. до 150 тыс. рублей для юрлиц.

26 апреля на сайте Минюста опубликовали сообщение о том, что ч. 6 с. 14.1 проекта КоАП дополнена указанием на возможность совершения указанного административного правонарушения также в форме бездействия, сообщил RT.