Соблюдать тишину. В Госдуме предложили увеличить штраф для шумных жильцов
Депутаты Госдумы РФ разработали законопроект, предусматривающий увеличение штрафа до 150 тыс. рублей для нарушителей тишины в жилых домах
Парламентарии предлагают внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП) и в Жилищный кодекс РФ, сообщила газета «Известия» со ссылкой на документы.
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Законопроект предусматривает наказание для физлиц в размере 5-50 тыс. рублей за нарушение тишины в многоквартирных домах ночью (с 23:00 до 7:00), и штраф от 50 до 150 тыс. рублей для юрлиц.
Кроме того, если жильцы шумят регулярно, чаще двух раз в месяц, им также выпишут административный штраф. Если же спать по ночам мешает заведение, расположенное в жилом доме, то его теперь смогут закрыть на 90 суток.
«Мы живем в больших домах, и, когда соседи ночью начинают сверлить стены или громко включают музыку, это не очень комфортно. Лично мое мнение — ужесточение разумно. Другой вопрос в том, по каким критериям это все будут оценивать. Если критерии и правила будут прописаны в Жилищном кодексе или в Кодексе об административных правонарушениях, это будет очень удобно. Мы должны уважать людей, живущих рядом с нами», — прокомментировал корреспонденту RT инициативу зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.
Как писали Юга.ру, в 2015 году в Крыму действовал режим ЧС в связи с прекращением поставок электроэнергии из Украины. Социальные объекты и многие частные предприятия пришлось подключить к автономным источникам питания дизельным генераторам. В Роспотребнадзор из-за этого участились жалобы на шум от местных жителей, а глава Крыма Сергей Аксенов попросил жителей Крыма смириться с шумом генераторов.
В 2010 году сотрудники МВД выявили очередной подпольный игровой клуб. Он размещался в одном из домовладений Армавира. Обнаружить клуб помог полицейским громкий шум.
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