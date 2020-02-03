Соблюдать тишину. В Госдуме предложили увеличить штраф для шумных жильцов

Депутаты Госдумы РФ разработали законопроект, предусматривающий увеличение штрафа до 150 тыс. рублей для нарушителей тишины в жилых домах

Парламентарии предлагают внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП) и в Жилищный кодекс РФ, сообщила газета «Известия» со ссылкой на документы.

Законопроект предусматривает наказание для физлиц в размере 5-50 тыс. рублей за нарушение тишины в многоквартирных домах ночью (с 23:00 до 7:00), и штраф от 50 до 150 тыс. рублей для юрлиц. Кроме того, если жильцы шумят регулярно, чаще двух раз в месяц, им также выпишут административный штраф. Если же спать по ночам мешает заведение, расположенное в жилом доме, то его теперь смогут закрыть на 90 суток.

«Мы живем в больших домах, и, когда соседи ночью начинают сверлить стены или громко включают музыку, это не очень комфортно. Лично мое мнение — ужесточение разумно. Другой вопрос в том, по каким критериям это все будут оценивать. Если критерии и правила будут прописаны в Жилищном кодексе или в Кодексе об административных правонарушениях, это будет очень удобно. Мы должны уважать людей, живущих рядом с нами», — прокомментировал корреспонденту RT инициативу зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.