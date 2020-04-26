Италия оставит границы закрытыми для туристов до конца года

26 апреля стало известно, что Италия до конца года не планирует открывать границы для туристов

О ситуации с границами 25 апреля рассказал министр культуры и туризма страны Дарио Франческини газете La Repubblica. По его словам, страна будет закрытой для посещения туристов до конца 2020 года.

Между тем, власти Италии делают ставку на внутренний туризм, пишет «Российская газета». Некоторые культурные объекты рассчитывают открыть уже в мае — например, может возобновиться работа Колизея, а также комплекса Помпеи.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в Италии сейчас выявлен 195 тыс. 351 случай заражения COVID-19. Страна занимает третье место в мире по количеству инфицированных после США и Испании. В Италии умерли 26 тыс. 384 человека, выздоровели 63 тыс. 120 человек.