Один человек погиб в ДТП с «Газелью» на Кубани
Краснодарский край Валерия Дульская
В Динском районе вечером 23 апреля произошло ДТП, в котором погиб человек
Авария случилась в 21:00 на трассе М4 «Дон». По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia ехал со стороны станицы Пластуновской в сторону Краснодара. Спускаясь с авиадука, водитель не уступил машине «Газель», которая двигалась по главной дороге.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте, второй водитель не пострадал. Обстоятельства выясняются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 21 апреля в Новороссийске грузовик врезался в дом и пробил его стену. Пострадал один человек.