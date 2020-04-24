Один человек погиб в ДТП с «Газелью» на Кубани

В Динском районе вечером 23 апреля произошло ДТП, в котором погиб человек

Авария случилась в 21:00 на трассе М4 «Дон». По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia ехал со стороны станицы Пластуновской в сторону Краснодара. Спускаясь с авиадука, водитель не уступил машине «Газель», которая двигалась по главной дороге.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте, второй водитель не пострадал. Обстоятельства выясняются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.