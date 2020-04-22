В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы. Возможно, он покончил с собой

Тело замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, который пропал без вести почти месяц назад, 22 апреля нашли в Крыму

Леонид Ошарин, занимавший пост заместителя руководителя московского департамента культуры, 26 марта уехал по делам в Краснодарский край. 30 марта мужчину видели в Ялте, после чего его местонахождение было неизвестно. Чиновника объявили в розыск.

Дочь Леонида Ошарина Анастасия ночью 22 апреля подтвердила в своем фейсбуке факт исчезновения отца, написал RT . А днем ТАСС опубликовал информацию о том, что Ошарина нашли мертвым в Крыму.

«Замглавы столичного департамента культуры Москвы Леонид Ошарин обнаружен мертвым на территории Крыма. В настоящее время выясняются причины его смерти», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник добавил, что следов насильственной смерти на теле чиновника не было обнаружено. Также эту информацию подтвердил ТАСС знакомый Ошарина, депутат Евгений Герасимов.

Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю собщило, что проводит процессуальную проверку по факту обнаружения тела жителя Москвы, ранее объявленного правоохранительными органами в розыск как без вести пропавшего.

«Предварительно установлено, что мужчина 1973 года рождения прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси, после чего на связь с родственниками не выходил. По результатам розыскных мероприятий тело мужчины обнаружено сегодня в одной из арендованных квартир города Ялты», — сообщили в пресс-службе ведомства.