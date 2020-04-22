В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы. Возможно, он покончил с собой
Тело замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, который пропал без вести почти месяц назад, 22 апреля нашли в Крыму
Леонид Ошарин, занимавший пост заместителя руководителя московского департамента культуры, 26 марта уехал по делам в Краснодарский край. 30 марта мужчину видели в Ялте, после чего его местонахождение было неизвестно. Чиновника объявили в розыск.
Дочь Леонида Ошарина Анастасия ночью 22 апреля подтвердила в своем фейсбуке факт исчезновения отца, написал RT. А днем ТАСС опубликовал информацию о том, что Ошарина нашли мертвым в Крыму.
«Замглавы столичного департамента культуры Москвы Леонид Ошарин обнаружен мертвым на территории Крыма. В настоящее время выясняются причины его смерти», — сообщил источник в правоохранительных органах.
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Собеседник добавил, что следов насильственной смерти на теле чиновника не было обнаружено. Также эту информацию подтвердил ТАСС знакомый Ошарина, депутат Евгений Герасимов.
Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю собщило, что проводит процессуальную проверку по факту обнаружения тела жителя Москвы, ранее объявленного правоохранительными органами в розыск как без вести пропавшего.
«Предварительно установлено, что мужчина 1973 года рождения прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси, после чего на связь с родственниками не выходил. По результатам розыскных мероприятий тело мужчины обнаружено сегодня в одной из арендованных квартир города Ялты», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным телеграм-канала Mash, тело Ошарина обнаружили в частном доме на улице Пушкинской в Ялте. Погибший находился в душевой кабине, рядом лежал нож. Издание предполагает, что чиновник мог совершить самоубийство.
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