В Краснодаре избили мужчину. Он утверждает, что это произошло из-за того, что собственники хотели сменить управляющую компанию

❗❗❗Командорская 3 корпус 1, корпус 2. ЖК"Видный" сегодня около 20:30 ч был избит председатель совета дома двумя людьми. ООО"РемСтройСервис" добрались угрожают жизни и здоровью совета дома. Они не могут ничего сделать законным способом, поэтому добрались до рукоприкладства. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, АДМИНСТРАЦИЯ, ПРОКУРАТУРА, НУЖНО, ЧТОБЫ НАЧАЛИСЬ УБИЙСТВА ИЛИ ВЫ УЖЕ ПРИМЕТЕ МЕРЫ???