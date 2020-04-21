В Краснодаре избили мужчину. Он утверждает, что это произошло из-за того, что собственники хотели сменить управляющую компанию

Одного из жильцов многоквартирного дома в Краснодаре 20 апреля избили двое неизвестных. Причиной нападения могло стать то, что собственники дома хотели сменить управляющую компанию. Портал Юга.ру попытался разобраться в ситуации

Два дома в ЖК «Видный», расположенном по улице Командорской, 3 были сданы в эксплуатацию ООО «ГИК» в декабре 2018 года. Со слов собственников домов, управляющая компания «РемСтройСервис» изначально была «навязана» им застройщиком. «Все, что требовалось от застройщика, мы выполнили: дом достроен, его ввели в эксплуатацию. К застройщику эта ситуация отношения не имеет», — прокомментировал порталу Юга.ру директор по развитию группы компаний «ГИК» Иван Каширский. Он объяснил, что при сдаче дома дольщики заключили договор с УК «РемСтройСервис». Однако, заметил Каширский, ничего не мешало собственникам сменить управляющую компанию.

Так ли просто сменить управляющую компанию? Как объяснила порталу Юга.ру член инициативной группы собственников Екатерина Емельянова, жильцы дважды пытались сменить управляющую компанию, но в прошлом году дом был мало заселен, и не хватило нужного количества голосов. В марте 2019 года собственников оповестили, что «РемСтройСервис» является официально управляющей компанией домов. Собственники обратились в городскую прокуратуру с требованием проверить законность проведения конкурса на выбор управляющей компании. Ведомство, рассмотрев обращение, отправило ответ, в котором говорится, что на 5 марта 2019 года был запланирован конкурс на выбор управляющей компании. Но так как в муниципалитет 22 февраля был представлен протокол общего собрания жильцов, в котором в качестве УК была выбрана компания «РемСтройСервис», конкурс не был проведен. Вместе с тем, прокуратура отметила, что у упомянутой компании нет лицензии в Госжилинспекции на дом на Командорской.

По словам собственников дома, с июня прошлого года «РемСтройСервис» брал с жильцов плату за выкуп и монтаж системы видеонаблюдения по 2,14 рубля с квадратного метра, при этом сами камеры не установлены до сих пор. Также УК ненадлежащим образом исполняла обязанности по содержанию домов, например, распоряжалась в своих интересах придомовой территорией и общедомовым имуществом без согласия собственников и не выполнила предписание МЧС об укомплектации домов средствами пожаротушения — пожарными рукавами. При этом тарифы на обслуживание были слишком высокими.

В итоге, в феврале 2020 года жильцы решили выбрать другую управляющую компанию, «СК Статус». Емельянова объяснила, что выбор остановился на этой компании, так как один из собственников ЖК «Видный» раньше снимал квартиру в доме, который обслуживала эта управляющая компания, и остался доволен качеством услуг. По итогам собрания 2020 года, за смену управляющей компании проголосовало около 64% собственников. В марте компания «СК Статус» подала заявление в госжилинспекцию о подаче лицензии на управление этими домами. А ГЖИ, в свою очередь, уведомила «РемСтройСервис», что с 1 апреля в ЖК «Видный» меняется управляющая компания.

13 апреля гендиректор ООО «РемСтройСервис» Роман Потапов должен был передать документы представителю выбранной жильцами управляющей компании, но перестал выходить на связь. «Он перестал выходить на связь, сообщил своему персоналу, что никакой передачи дома и документации нет и не будет, а также сообщал собственникам, что показания приборов учета нужно передавать им», — рассказала Екатерина Емельянова. 10 апреля жильцы вызвали правоохранителей, чтобы зафиксировать факт отказа от передачи домов. 16 апреля помещения многоэтажки были опечатаны новой управляющей компанией. Однако, со слов Емельяновой, сотрудники их бывшей УК сорвали пломбы, проникли на территорию общедомовых помещений и сорвали все информационные сообщения, которые размещаются на домах.

20 апреля в паблике собственников домов было опубликовано видео с избитым председателем совета дома № 3/1 Далером Абдукадыровым. Мужчине позвонили в 20:12 неизвестные и сообщили, что они задели его машину. Он вышел из дома, после чего его избили двое неизвестных в медицинских масках. «У Далера рассечена голова, его увезли на скорой. Сегодня судмедэксперт зафиксировал все побои», — добавила Екатерина Емельянова.

Как прокомментировали порталу Юга.ру в УМВД по Краснодару, в настоящее время по факту нанесения телесных повреждений 36-летнему мужчине проводится проверка, устанавливаются личности причастных. Емельянова добавила, что в адрес выбранной жильцами управляющей компании также поступали угрозы. Кроме того, угрожали и наиболее инициативным собственникам.