Парень погиб в ДТП на трассе на Кубани, врезавшись на машине в столб

В Курганинском районе вечером 16 апреля произошло ДТП, в котором погиб человек

Авария случилась в 20:05 на трассе Усть-Лабинск — Лабинск — станица Упорная. По предварительным данным, 24-летний парень за рулем автомобиля Lada Granta превысил скорость, съехал с дороги и врезался в столб линии электропередач.

В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте, 17-летняя пассажирка получила травмы, ее госпитализировали. Все обстоятельства выясняются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, вечером 14 апреля в Краснодаре произошло ДТП с легковушкой и мотоциклом, пострадали двое.