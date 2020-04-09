Журнал «Русский репортер» сообщил о своем закрытии из-за нехватки финансирования

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Журнал «Русский репортер», входящий в медиахолдинг «Эксперт», 9 апреля сообщил о закрытии издания

«Редакция "Русского репортера" должна сообщить, что выпуск нашего журнала прекращен: представители учредителя прислали нам письма о расторжении трудовых договоров», — сообщается в соцсетях издания.

Причиной прекращения выпуска журнала стала «внезапная потеря крупного источника финансирования» в начале марта.

Журналисты отметили, что пока будут делать материалы для соцсетей издания и платформы Les.media, но на «волонтерских началах». Кроме того, они будут вести благотворительные и образовательные проекты.

В редакции пообещали, что «при возникновении малейшей возможности» выпуск журнала будет возобновлен.

«Без "Русского репортера" в российском обществе образуется пусть небольшая, но дыра. Дыра на том самом месте, где должна быть профессиональная журналистика, независимая как от государственной, так и от антигосударственной пропаганды; где ценится знание, основанное на глубоком репортаже с места, а не диванные мнения», — добавила редакция.

Первый номер «Русского репортера» вышел в мае 2007 года. Бессменным главным редактором журнала был журналист Виталий Лейбин. В 2016 году издание уже приостанавливало выпуск «из-за тяжелейшего положения на рынке рекламы и вообще на рынках прессы», но примерно через полгода возобновило его.

Журналистика СМИ

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