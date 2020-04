ятожестранный. В соцсетях запустили акцию в поддержку людей с аутизмом

View this post on Instagram

Самое необходимое, чтобы выжить... Семьям наших подопечных нужны лекарства, макароны, гречка, порошок, влажные салфетки. ⠀ Многие из них лишились работы и единственного дохода, оставшись с детьми с инвалидностью на съёмных квартирах. ⠀ Наш фонд принял важное и неотложное решение — начать сбор средств на лекарства и продукты для семей, где трудное материальное положение. Нам страшно и тяжело, но мы не можем оставить их в беде. ⠀ Никто не знает, как долго продлится карантин и кризис. Мы боимся, что семьи наших подопечных останутся без лекарств и еды, а в худшем случае — ещё и на улице. ⠀ Поэтому мы просим у вас максимальной поддержки для тех, кто в этом крайне нуждается ������ Важна абсолютно любая сумма: 10, 20, 50 рублей. Реквизиты указаны по ссылке в шапке профиля. Не можете перевести — сделайте репост, расскажите о нашей непростой ситуации. ⠀ Сейчас стоит вопрос не о хорошей жизни и развитии, а о том, чтобы выжить. Спасибо всем светлым людям, кто помогает в этом! ❤ ⠀ #открытаясреда #благотворительность #помощьсемьям #помощькраснодар