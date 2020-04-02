ятожестранный. В соцсетях запустили акцию в поддержку людей с аутизмом

Социальный проект «Открытая среда» 2 апреля запустил в соцсетях ежегодную акцию для поддержки людей с аутизмом

2 апреля — Всемирный день информирования об аутизме.

«В этот день мы очень хотим быть услышанными. Многие до сих пор не в курсе, что такое аутизм, а большинство предпочитает отдаляться от людей с РАС [расстройство аутистического спектра, — Юга.ру], опасаясь их», — написали в своем аккаунте в инстаграме организаторы акции.

Аутизм — проявления нетипичного развития центральной нервной системы. Может проявляться как в виде легкой гиперчувствительности, так и в виде тяжелых нарушений: отсутствие речи или социальных навыков, неспособность обслуживать собственные потребности, склонность к самоповреждению. Аутизм не лечится и не проходит с возрастом.

В краевом минздраве порталу Юга.у предоставили информацию о том, что по состоянию на 1 января 2019 года в регионе было зарегистрировано 1 тыс. 687 детей и подростков с расстройствами аутистического спектра (РАС).

По случаю Всемирного дня информирования об аутизме в соцсетях проведут акцию #ятожестранный. Чтобы принять в ней участие, нужно опубликовать свое селфи в своих аккаунтах с хештегом #ятожестранный, отметить аккаунт организации @otkrytaya.sreda и написать о собственных странностях.

В прошлом году акция получила большой отклик общественности. Юга.ру писали о челлендже.

В связи со сложившейся ситуацией на фоне пандемии коронавируса и финансового кризиса, организация «Открытая среда» начала сбор средств на лекарства и продукты семей в трудном материальном положении.

«Никто не знает, как долго продлится карантин и кризис. Мы боимся, что семьи наших подопечных останутся без лекарств и еды, а в худшем случае — еще и на улице», — написали организаторы.