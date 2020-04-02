#ятожестранный. В соцсетях запустили акцию в поддержку людей с аутизмом
Социальный проект «Открытая среда» 2 апреля запустил в соцсетях ежегодную акцию для поддержки людей с аутизмом
2 апреля — Всемирный день информирования об аутизме.
«В этот день мы очень хотим быть услышанными. Многие до сих пор не в курсе, что такое аутизм, а большинство предпочитает отдаляться от людей с РАС [расстройство аутистического спектра, — Юга.ру], опасаясь их», — написали в своем аккаунте в инстаграме организаторы акции.
Аутизм — проявления нетипичного развития центральной нервной системы. Может проявляться как в виде легкой гиперчувствительности, так и в виде тяжелых нарушений: отсутствие речи или социальных навыков, неспособность обслуживать собственные потребности, склонность к самоповреждению. Аутизм не лечится и не проходит с возрастом.
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В краевом минздраве порталу Юга.у предоставили информацию о том, что по состоянию на 1 января 2019 года в регионе было зарегистрировано 1 тыс. 687 детей и подростков с расстройствами аутистического спектра (РАС).
По случаю Всемирного дня информирования об аутизме в соцсетях проведут акцию #ятожестранный. Чтобы принять в ней участие, нужно опубликовать свое селфи в своих аккаунтах с хештегом #ятожестранный, отметить аккаунт организации @otkrytaya.sreda и написать о собственных странностях.
В прошлом году акция получила большой отклик общественности. Юга.ру писали о челлендже.
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В связи со сложившейся ситуацией на фоне пандемии коронавируса и финансового кризиса, организация «Открытая среда» начала сбор средств на лекарства и продукты семей в трудном материальном положении.
«Никто не знает, как долго продлится карантин и кризис. Мы боимся, что семьи наших подопечных останутся без лекарств и еды, а в худшем случае — еще и на улице», — написали организаторы.
Чтобы поддержать подопечных «Открытой среды», нужно перевести любую посильную сумму по реквизитам фонда.
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Самое необходимое, чтобы выжить... Семьям наших подопечных нужны лекарства, макароны, гречка, порошок, влажные салфетки. ⠀ Многие из них лишились работы и единственного дохода, оставшись с детьми с инвалидностью на съёмных квартирах. ⠀ Наш фонд принял важное и неотложное решение — начать сбор средств на лекарства и продукты для семей, где трудное материальное положение. Нам страшно и тяжело, но мы не можем оставить их в беде. ⠀ Никто не знает, как долго продлится карантин и кризис. Мы боимся, что семьи наших подопечных останутся без лекарств и еды, а в худшем случае — ещё и на улице. ⠀ Поэтому мы просим у вас максимальной поддержки для тех, кто в этом крайне нуждается ������ Важна абсолютно любая сумма: 10, 20, 50 рублей. Реквизиты указаны по ссылке в шапке профиля. Не можете перевести — сделайте репост, расскажите о нашей непростой ситуации. ⠀ Сейчас стоит вопрос не о хорошей жизни и развитии, а о том, чтобы выжить. Спасибо всем светлым людям, кто помогает в этом! ❤ ⠀ #открытаясреда #благотворительность #помощьсемьям #помощькраснодар