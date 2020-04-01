Банк УРАЛСИБ временно изменил график работы отделений

Отделения банка будут работать в режиме сокращенного рабочего дня, сотрудники офисов перейдут на сменный график работы.

Банк продолжит обслуживать клиентов во всех регионах присутствия, но может сократить число работающих офисов в некоторых населенных пунктах. Банкоматы и информационно-платежные терминалы в круглосуточных зонах сохранят обычный режим.

Актуальная информация о ближайших работающих офисах и о графике их работы есть на сайте банка.

Для переводов и оплаты кредитов банк предлагает использовать системы Интернет-банк, Мобильный банк и Интернет-банк для юрлиц и ИП.

Также узнать об офисах банка можно по телефонам для физлиц: 88002505757 или 84957237777, и юрлиц и ИП: 88007007716 или 84957237700.