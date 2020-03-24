Минкурортов Кубани к лету переедет к морю

До 1 июня офис министерства курортов Краснодарского края переедет в один из прибрежных районов

Такое решение принял губернатор края Вениамин Кондратьев, о нем он сообщил 23 марта на совещании по вопросу застройки побережья.

По мнению главы региона, такая мера позволит специалистам полностью погрузиться в проблемы отрасли и решать их более эффективно.

«Вы должны быть не в краевой столице, а в непосредственной близости к нашим главным черноморским курортам, обеспечивать развитие отрасли и решать ее проблемы на местах», — подчеркнул Кондратьев, слова которого приводит пресс-служба краевой администрации.

Сейчас офис министерства располагается в центре Краснодара. Возглавляет ведомство с февраля 2019 года Светлана Балаева.