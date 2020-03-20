Центры обслуживания клиентов «Россети Кубань» перешли в онлайн-формат

В Краснодарском крае и Адыгее компания «Россети» перешла на дистанционный формат обслуживания

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки компания «Россети Кубань» временно приостановила очный прием клиентов в центрах обслуживания и пунктах приема потребителей на территории Краснодарского края и Адыгеи. Клиентские офисы перешли на дистанционный формат обслуживания.

Решить вопросы по технологическому присоединению, оказанию дополнительных услуг в сфере энергоснабжения можно через онлайн-сервисы и услуги специалистов контакт-центра компании. Заявки необходимо подать через «Личный кабинет» на официальном сайте kubanenergo.ru и на портале ТП.РФ. Обращения по вопросам качества электроснабжения подаются через портал «Светлая страна».

Информация о нарушениях энергоснабжения в зоне ответственности компании «Россети Кубань» доступна по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52. Все документы, которые уже приняли у клиентов, рассмотрят и в случае необходимости направят «Почтой России». О восстановлении очной работы центров обслуживания клиентов объявят дополнительно, сообщили 20 марта в пресс-службе компании.