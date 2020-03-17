В Сочи закрыли ночной клуб в ТРЦ «Мандарин»

В Адлерском районе Сочи 17 марта временно закрыли несколько помещений в торгово-развлекательном центре «Мандарин»

Судебные приставы приостановили работу нескольких помещений торгового центра «Мандарин», расположенного на улице Бестужева, 14. В пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю уточнили, что в них находился ночной клуб. В помещении нарушили законодательство о пожарной безопасности.

Решение о возобновлении работы примут после устранения нарушений, добавили в ведомстве.

Как писали Юга.ру, в марте в Сочи судебные приставы опечатали кондитерский цех из-за экологических нарушений.