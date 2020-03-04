В Сочи кондитерский цех закрыли за экологические нарушения

Краснодарский край

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В Хостинском районе Сочи судебные приставы в марте приостановили работу цеха по выпечке хлебобулочной и кондитерской продукции

По решению суда цех прекратил работу на 45 суток. Причиной стало нарушение законодательства в сфере охраны окружающей среды, сообщили 4 марта в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов России по Краснодарскому краю.

Индивидуальный предприниматель — владелец цеха — признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления).

Как писали Юга.ру, в декабре Сочи приставы опечатали пляж из-за долгов компании.

Еда Продукты питания Сочи Судебные приставы УФССП Экология

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