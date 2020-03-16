Экс-замглавы Анапы обвинили в хищении муниципального имущества на 7 млн рублей

Краснодарский край

Распечатать

Прокуратура Кубани 16 марта направила в суд уголовное дело против бывшего заместителя главы Анапы

По версии следствия, заместитель мэра Анапы Олег Костенко, который курировал вопросы санаторно-курортного комплекса и туризма, получил участок площадью 3,5 тыс. кв. метров в аренду без проведения конкурса. Мужчина якобы взял муниципальную землю для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, однако позже он изменил категорию на ИЖС и построил там таунхаусы для продажи. После этого он выкупил земельный участок за 16,7 тыс. рублей.

Незаконно приобретенное имущество мужчина оформил на свою 80-летнюю бабушку, которая ничего об этом не знала. Ущерб муниципалитету превысил 7,4 млн рублей. 

Против Костенко возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). Материалы направили в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. На его имущество наложили арест.

Напомним, Костенко покинул свой пост в марте 2019 года. Тогда администрация Анапы не сообщала о причинах его ухода.

Анапа Деньги Мошенничество Прокуратура Следственный комитет Суд

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани водитель насмерть сбил пешехода
Краснодарская «Типография» из-за пандемии коронавируса не будет проводить многолюдные события
Мишустин придумал, как Россия будет бороться с коронавирусом
В Краснодаре продолжают ремонтировать участок улицы Октябрьской
Мэр Краснодара сказал не ходить на работу при первых признаках простуды
«Антиконституционный переворот». Более 350 ученых, юристов и журналистов выступили против обнуления сроков Путина

Лента новостей

Реклама на портале