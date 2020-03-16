Экс-замглавы Анапы обвинили в хищении муниципального имущества на 7 млн рублей

По версии следствия, заместитель мэра Анапы Олег Костенко, который курировал вопросы санаторно-курортного комплекса и туризма, получил участок площадью 3,5 тыс. кв. метров в аренду без проведения конкурса. Мужчина якобы взял муниципальную землю для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, однако позже он изменил категорию на ИЖС и построил там таунхаусы для продажи. После этого он выкупил земельный участок за 16,7 тыс. рублей.

Незаконно приобретенное имущество мужчина оформил на свою 80-летнюю бабушку, которая ничего об этом не знала. Ущерб муниципалитету превысил 7,4 млн рублей.

Против Костенко возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). Материалы направили в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. На его имущество наложили арест.