В Сочи произошел крупный природный пожар

Сообщение о возгорании в селе Нижняя Шиловка поступило спасателям в 18:07. Прибывшие на место пожарные установили, что загорелась сухая трава на открытой территории на площади 400 кв. метров. На месте работали 26 человек и 10 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Огонь полностью потушили в 1:47.

Напомним, 10 марта в Туапсе загорелся лес в районе нефтеперерабатывающего завода. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил главе города совместно с МЧС взять ситуацию на личный контроль. К 7:40 на следующий день пожар локализовали на площади 18,5 га. При этом утром 11 марта на Кубани действовали четыре лесных пожара.