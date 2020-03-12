В Сочи произошел крупный природный пожар

Краснодарский край

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В Адлерском районе вечером 11 марта загорелась сухая трава

Сообщение о возгорании в селе Нижняя Шиловка поступило спасателям в 18:07. Прибывшие на место пожарные установили, что загорелась сухая трава на открытой территории на площади 400 кв. метров. На месте работали 26 человек и 10 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Огонь полностью потушили в 1:47.

Напомним, 10 марта в Туапсе загорелся лес в районе нефтеперерабатывающего завода. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил главе города совместно с МЧС взять ситуацию на личный контроль. К 7:40 на следующий день пожар локализовали на площади 18,5 га. При этом утром 11 марта на Кубани действовали четыре лесных пожара.

МЧС Пожары Сочи

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