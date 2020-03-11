СИЗО в России хотят сделать «менее брутальными»

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко 10 марта предложил улучшить условия содержания в российских следственных изоляторах

На коллегии ФСИН России Чуйченко заявил, что службе требуется генеральная схема развития учреждений уголовно-исполнительной системы с указанием их локаций и мощностей, сообщили в пресс-службе Минюста.

По мнению министра, такая схема должна представлять собой комплекс проектно-управленческих решений и иметь прикладной характер, дополняя Стратегию развития Уголовно-исправительной системы России — 2030 и программу «Развитие уголовно-исполнительной системы», рассчитанную до 2026 года.

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Чуйченко подчеркнул, что в следственных изоляторах необходимость улучшить условия. В первую очередь, в женских СИЗО.

«В изоляторах содержатся люди, чья вина еще не доказана. Нужно подумать над тем, чтобы делать здания учреждений системы менее брутальными. Мы не должны видеть колючую проволоку, нам не нужны элементы устрашения. Тем более, что во многих регионах изоляторы располагаются в центре города», — заявил Чуйченко.

Министр также высказал предложение перенести СИЗО за пределы городов, передает телеканал «360».