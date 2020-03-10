На Кубани будет прохладнее и уже не так сухо

В эти два дня ночью ожидается 5-10 °С, в юго-восточных предгорьях 0-5 °С. Днем воздух прогреется до 13-18 °С, при этом в среду местами до 22 °С. В Туапсинском районе возможен дождь. Ветер южный и юго-западный 12-14 м/с, местами до 17 м/с.

По данным краевого гидрометцентра, 10 марта в Краснодаре ожидается 23-25 °С, ветер 6-11 м/с. В Краснодарском крае во вторник столбики термометров поднимутся до 16-21 °С, местами до 25 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы 9-14 м/с. Синоптики прогнозируют сухую погоду, на Черноморском побережье преимущественно без осадков и ветер 17 м/с.

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