В Сочи загорелись чайная плантация и лес

Краснодарский край

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В Сочи днем 5 марта начался пожар в поселке Головинка

Сообщение о возгорании поступило в 13:33. На место выехали пожарные МЧС, сотрудники «Кубань-Спас» и городской службы спасения. Тушением пламени занимались 10 единиц техники и 56 человек. Среди них были лесничие Сочинского национального парка и добровольцы — жители близлежащих домов.

На месте спасатели выяснили, что причиной пожара стал костер на приусадебном участке. Из-за ветра пламя распространилось за пределы участка и перешло на чайную плантацию и лес, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

«Горела сухая листва. Причем очагов возгорания несколько», — рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.

Общая площадь пожара составила около 2 га. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 18:55 было ликвидировано открытое горение. Между тем, на месте происшествия продолжают тлеть очаги. Сотрудники отдела надзорной и профилактической работы установили виновника позникновения пожара. На него составили административный протокол.

Как писали Юга.ру, 4 марта на рынке в центре Адлера начался пожар огонь распространился на площади 800 кв. метров.

Сочи

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