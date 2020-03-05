В Сочи загорелись чайная плантация и лес

Сообщение о возгорании поступило в 13:33. На место выехали пожарные МЧС, сотрудники «Кубань-Спас» и городской службы спасения. Тушением пламени занимались 10 единиц техники и 56 человек. Среди них были лесничие Сочинского национального парка и добровольцы — жители близлежащих домов.

На месте спасатели выяснили, что причиной пожара стал костер на приусадебном участке. Из-за ветра пламя распространилось за пределы участка и перешло на чайную плантацию и лес, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.