В Краснодаре загорелась трава

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 4 марта произошел пожар на улице Дзержинского

Сообщение о возгорании на улице Дзержинского поступило спасателям в 13:44.  В 13:55 пожарные установили, что горит трава на площади 180 кв. метров. Огонь локализовали в 14:34. На месте работали 11 человек и четыре единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация о происшествии уточняется.

Напомним, это уже не первый подобный случай за последнее время. Например, 27 февраля в краевой столице на улице Воронежской загорелась трава на площади 500 кв. метров. Накануне под Анапой произошел пожар на лимане на той же площади.

Краснодар МЧС Пожары

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