В Краснодаре загорелась трава

Сообщение о возгорании на улице Дзержинского поступило спасателям в 13:44. В 13:55 пожарные установили, что горит трава на площади 180 кв. метров. Огонь локализовали в 14:34. На месте работали 11 человек и четыре единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация о происшествии уточняется.

Напомним, это уже не первый подобный случай за последнее время. Например, 27 февраля в краевой столице на улице Воронежской загорелась трава на площади 500 кв. метров. Накануне под Анапой произошел пожар на лимане на той же площади.