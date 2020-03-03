Под Анапой горит лиман на площади 500 кв. метров

Краснодарский край

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Вечером 3 марта в Витязевском лимане под Анапой начался пожар

Сообщение о горении камыша поступило пожарным в 18:27. Также кадры пожара появились в группе «Типичная Анапа» в инстаграме.

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Прибывшие на место спасатели установили, что горит территория площадью 500 кв. метров. В тушении пожара задействованы 2 единицы техники и 9 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Анапа МЧС Пожароопасность Пожары

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