Ялтинский международный экономический форум перенесли из-за коронавируса

Крым

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Глава Крыма Сергей Аксенов 3 марта заявил о переносе Ялтинского международного форума на более поздний срок

Шестой Ялтинский международный экономический форум должен был пройти в этом году с 23 по 25 апреля. Однако глава Крыма Сергей Аксенов в своем фейсбуке заявил, что мероприятие перенесут на более поздний срок.

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«Причина переноса форума — распространение коронавируса в мире. Хочу подчеркнуть: это чисто профилактическая мера. В ЯМЭФ традиционно принимают участие много иностранных гостей, в том числе, из стран, в которых выявлен коронавирус. Приносим извинения всем постоянным участникам форума и тем, кому уже были направлены приглашения. Знаю, что многие наши коллеги и друзья планировали приехать», — написал Аксенов.

Глава полуострова уточнил, что точную дату проведения форума еще не определили, она зависит от развития ситуации с распространением вируса. Вопрос о переносе мероприятия согласовали с курирующим Крым вице-премьером правительства России Маратом Хуснуллиным.

По данным Роспотребнадзора Крыма, на 1 марта в республике под наблюдением на новую коронавирусную инфекцию находится 50 человек, прибывших из Китая.

Коронавирус Крым Международные отношения Сергей Аксенов Форумы Ялта

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