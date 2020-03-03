Ялтинский международный экономический форум перенесли из-за коронавируса

Шестой Ялтинский международный экономический форум должен был пройти в этом году с 23 по 25 апреля. Однако глава Крыма Сергей Аксенов в своем фейсбуке заявил, что мероприятие перенесут на более поздний срок.

«Причина переноса форума — распространение коронавируса в мире. Хочу подчеркнуть: это чисто профилактическая мера. В ЯМЭФ традиционно принимают участие много иностранных гостей, в том числе, из стран, в которых выявлен коронавирус. Приносим извинения всем постоянным участникам форума и тем, кому уже были направлены приглашения. Знаю, что многие наши коллеги и друзья планировали приехать», — написал Аксенов.

Глава полуострова уточнил, что точную дату проведения форума еще не определили, она зависит от развития ситуации с распространением вируса. Вопрос о переносе мероприятия согласовали с курирующим Крым вице-премьером правительства России Маратом Хуснуллиным.

По данным Роспотребнадзора Крыма, на 1 марта в республике под наблюдением на новую коронавирусную инфекцию находится 50 человек, прибывших из Китая.