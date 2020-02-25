Тепловоз протаранил «Волгу» на железнодорожном переезде возле Майкопа

Адыгея

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На железнодорожном перегоне Майкоп — Ханская днем 25 февраля столкнулись тепловоз и автомобиль

Столкновение произошло в 15:04 — водитель «Волги» выехал на пути перед приближающимся маневровым тепловозом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

В СКЖД подчеркнули, что переезд оборудован исправной переездной сигнализацией. На движение поездов, по данным компании, происшествие не повлияло.

В пресс-службе МВД по Адыгее порталу Юга.ру уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Как писали Юга.ру, вечером 10 февраля электропоезд Ростов на Дону — Краснодар сбил мужчину, который лежал на путях и не реагировал на сигнал машиниста.

ДТП Железная дорога Майкоп

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