На Кубани приготовление блинов обойдется дешевле, чем в среднем по России

Эксперты подсчитали для портала Юга.ру, во сколько обойдется приготовление блинов на Кубани и в ряде других регионов Южного федерального округа на Масленицу

Аналитики ИТ-компании «Эвотор» подсчитали себестоимость 20 блинов, или одного килограмма, по всей России. Конечная сумма рассчитывалась на основе средних цен на ингредиенты в несетевых магазинах.

Оказалось, что в Москве 20 блинов обойдутся в 78 рублей, в Санкт-Петербурге — в 66 рублей. В Краснодарском крае за один килограмм блинов, согласно данным РИА «Новости», придется заплатить 59 рублей. В Адыгее нужно будет потратить 63 рубля, чтобы испечь 20 блинов, а в соседней Ростовской области — 56 рублей. Самые дорогие блины в Южном федеральном округе будут печь жители Севастополя — им 20 блинов обойдутся в 72 рубля.

Самые дорогие блины в России приготовят жители Чукотского автономного округа (123 рубля). Самое дешевое угощение для Масленицы будет в Алтайском крае — 45 рублей. В среднем же по России себестоимость 20 блинов составила 62 рубля.

В подсчетах использовался рецепт блинов, который содержит в себе 0,5 литра молока, два стакана или 300 граммов муки, 2 яйца, 4 столовые ложки сахара (80 г) и 2 стовые ложки растительного масла. Средняя стоимость одного литра растительного масла ― 86 рублей, одного литра молока ― 65 рубля, одного кг муки — 40 рублей, одного кг сахара ― 46 рублей, десятка яиц ― 61 рубль.

По данным «Эвотор», в Краснодарском крае средняя цена растительного масла составляет 85 рублей, молока ― 60 рубля, муки — 46 рублей, сахара ― 46 рублей и десяти яиц ― 48 рублей.