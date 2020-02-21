Арбитражный суд Адыгеи возглавил судья из Краснодара

Адыгея, Краснодарский край

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Председателем Арбитражного суда Адыгеи 21 февраля назначен судья из Краснодара Александр Боровик

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. На этом посту Боровик сменил Игоря Дивина, который возглавлял суд с 2007 года.

До этого Александр Боровик был судьей Арбитражного суда Краснодарского края. Срок его полномочий в должности председателя Арбитражного суда Адыгеи истекает через шесть лет.

Также указом президента на должность председателя Теучежского райсуда назначен Асланбеч Трахов. Ранее эту должность занимал нынешний председатель Верховного суда РА Байзет Шумен, сменивший на этом посту Аслана Трахова. 

Кто такой Александр Боровик

Александр Боровик родился в 1981 году в Краснодаре. В 2002 году окончил юридический факультет КубГУ. В 2009 году получил высшее экономическое образование в КубГАУ. С сентября 2002 года по сентябрь 2011-го работал в органах прокуратуры Краснодарского края. В краевом арбитраже работал с 2011 года.

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