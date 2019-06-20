В Адыгее назначили нового председателя Верховного суда
Новым председателем Верховного суда Республики Адыгея 19 июня назначили Байзета Шумена
Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, Шумен назначен на шестилетний срок полномочий председателя Верховного суда Адыгеи. На этом посту он сменил Аслана Трахова, который более 20 лет возглавлял Верховный суд и в конце мая ушел в отставку.
Ранее кандидатуру Шумена на должность председателя республиканского Верховного суда рекомендовала высшая квалификационная коллегия судей РФ. Раннее он возглавлял Теучежский районный суд.
Как сообщали Юга.ру, новым председателем Краснодарского краевого суда 19 июня стал Алексей Шипилов.
Кто такой Байзет Шумен
Байзет Шумен в 1992 году окончил юридический факультет Кубанского госуниверситета. С 1991 года он работал в органах прокуратуры. В 2000 году его назначили на должность мирового судьи судебного участка Адыгейска и Теучежского района. В 2004 году Шумен стал судьей Теучежского районного суда. Указом президента РФ от 4 июля 2015 года он был назначен председателем Теучежского районного суда.
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