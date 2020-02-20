В ДТП на Кубани погибла женщина, трое ее детей пострадали

Краснодарский край

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В Крымском районе 20 февраля произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в котором погибла женщина, ее дети пострадали

Инцидент произошел около 14:00 на дороге Краснодар — Верхнебаканский, в районе станицы Нижнебаканской. По данным краевого УГИБДД, 48-летний водитель Nissan Qashqai выехал на закруглении дороги на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Kalina.

В результате женщина 1985 года рождения, которая была за рулем «Калины», погибла на месте. Ее дети 2007, 2008 и 2016 годов рождения госпитализированы, передает ТАСС

Как писали Юга.ру, в поселке Ильском Северского района в ДТП с участием пьяного сотрудника полиции, выехавшего на встречку, погибла мать пятерых детей, ее полуторагодовалый сын пострадал. Полицейского заключили под стражу и возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности). Решается вопрос о его увольнении.

ДТП Крымский район смерть

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