В ДТП на Кубани погибла женщина, трое ее детей пострадали
В Крымском районе 20 февраля произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в котором погибла женщина, ее дети пострадали
Инцидент произошел около 14:00 на дороге Краснодар — Верхнебаканский, в районе станицы Нижнебаканской. По данным краевого УГИБДД, 48-летний водитель Nissan Qashqai выехал на закруглении дороги на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Kalina.
В результате женщина 1985 года рождения, которая была за рулем «Калины», погибла на месте. Ее дети 2007, 2008 и 2016 годов рождения госпитализированы, передает ТАСС.
Как писали Юга.ру, в поселке Ильском Северского района в ДТП с участием пьяного сотрудника полиции, выехавшего на встречку, погибла мать пятерых детей, ее полуторагодовалый сын пострадал. Полицейского заключили под стражу и возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности). Решается вопрос о его увольнении.