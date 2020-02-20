В ДТП на Кубани погибла женщина, трое ее детей пострадали

В Крымском районе 20 февраля произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в котором погибла женщина, ее дети пострадали

Инцидент произошел около 14:00 на дороге Краснодар — Верхнебаканский, в районе станицы Нижнебаканской. По данным краевого УГИБДД, 48-летний водитель Nissan Qashqai выехал на закруглении дороги на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Kalina.

В результате женщина 1985 года рождения, которая была за рулем «Калины», погибла на месте. Ее дети 2007, 2008 и 2016 годов рождения госпитализированы, передает ТАСС.