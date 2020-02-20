В Адыгее за 26 млн рублей отремонтировали 55-летний районный Дом культуры

Адыгея

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В Адыгее в течение 2019 года реконструировали Красногвардейский районный дом культуры, который в этом году отметил 55-летие

В феврале Дом культуры возобновил свою работу. На первом этажен появились буфет, гардероб, а также комната гигиены для людей с ограниченными возможностями здоровья. Зрительный зал реконструировали, теперь его можно использовать для демонстрации кинофильмов и для концертной деятельности. Кроме того, специалисты отремонтировали хореографический зал. На втором этаже расположились кабинеты для занятий участников коллективов художественной самодеятельности. Сейчас в Доме культуры работают 49 клубных формирований, в которых занимаются 2 тыс. 242 человека.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 19 февраля во время поездки в район пообщался с юными артистами театрального кружка. Сейчас ребята работают над постановкой отрывка из пьесы испанского драматурга Федерико Лорки.

Также Кумпилов поручил министру культуры Адыгеи Юрию Аутлеву активно задействовать все отремонтированные в муниципалитетах Дома культуры в графике выступлений ведущих коллективов республики.

Искусство Министерство культуры России Строительство Театры

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