В Крыму арестовали задержанных в Азовском море украинских рыболовов

Судно с украинцами, которое вышло в Азовское море из села Райновка в Запорожской области Украины, пограничники задержали 15 февраля. При осмотре плавсредства силовики нашли около 300 экземпляров камбалы-калкан и незаконное орудие лова — ставную сеть. При этом у задержанных отсутствовали судовые, регистрационные документы, в том числе на право на вылов водных биоресурсов.

Судно и рыбаков доставили в порт Керчи для разбирательства. Все четверо на допросе признали факт браконьерства, сообщили в погрануправлении ФСБ. По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ.

Суд признал задержанных виновными по ч. 4 ст. 19.3 КоАП России (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности) и арестовал на 10 суток, пишет RT.

Украинская прокуратура при этом возбудила уголовное дело по ст. 176 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и 278 (Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного) УК Украины, передает «Интерфакс».