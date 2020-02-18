В Джубге уволили чиновников, которые работали, не отчитавшись о доходах
Ряд чиновников Джубги не сообщили о доходах при устройстве на работу в администрацию
Нарушения антикоррупционного законодательства выявила проверка прокуратуры. Выяснилось, что начальник отдела финансирования, ведущие специалисты отдела имущественных отношений и отдела по социальным вопросам, а также начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия Джубгского городского поселения» не представили сведения о своих доходах и имуществе и доходах родственников при поступлении на муниципальную службу.
Главе администрации Джубги внесли представление, по результатам которого указанных чиновников уволили, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, в прошлом году в Белореченском районе 46 чиновников уличили в сокрытии доходов, заработанных на ставках и продаже земли.