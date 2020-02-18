В Джубге уволили чиновников, которые работали, не отчитавшись о доходах

Ряд чиновников Джубги не сообщили о доходах при устройстве на работу в администрацию

Нарушения антикоррупционного законодательства выявила проверка прокуратуры. Выяснилось, что начальник отдела финансирования, ведущие специалисты отдела имущественных отношений и отдела по социальным вопросам, а также начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия Джубгского городского поселения» не представили сведения о своих доходах и имуществе и доходах родственников при поступлении на муниципальную службу.

Главе администрации Джубги внесли представление, по результатам которого указанных чиновников уволили, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.