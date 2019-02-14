В Белореченском районе 46 чиновников скрыли доходы, заработанные на ставках и продаже земли
Чиновников администрации Белореченского района в феврале привлекли к ответственности за сокрытие доходов
По данным прокуратуры, 46 муниципальных служащих предоставляли недостоверные и неполные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 и 2017 годы.
Начальники управления делами и капитального строительства управления архитектуры и градостроительства, специалисты правового управления, управления промышленности, транспорта и ЖКХ, отдела по информационным системам обеспечения градостроительной деятельности и другие сотрудники администрации скрывали доходы, полученные от выигрышей на тотализаторах и в букмекерских конторах, от продажи транспорта, земли и зданий. Общая сумма достигла 1,1 млн рублей.
Начальник управления промышленности, транспорта и ЖКХ скрыл финансовые обязательства на более чем 9 млн рублей.
Главе района прокуратура внесла представление. После проверки 46 служащих привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, в 2017 году на Кубани прокуратура провелапроверку декларации замглавы Новопокровского района Оксаны Варавиной. По документам, на женщину оформлено 5,9 млн кв. метров земли, что равнозначно трем территориям Монако.
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