В Белореченском районе 46 чиновников скрыли доходы, заработанные на ставках и продаже земли

Краснодарский край

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Чиновников администрации Белореченского района в феврале привлекли к ответственности за сокрытие доходов

По данным прокуратуры, 46 муниципальных служащих предоставляли недостоверные и неполные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 и 2017 годы.

Начальники управления делами и капитального строительства управления архитектуры и градостроительства, специалисты правового управления, управления промышленности, транспорта и ЖКХ, отдела по информационным системам обеспечения градостроительной деятельности и другие сотрудники администрации скрывали доходы, полученные от выигрышей на тотализаторах и в букмекерских конторах, от продажи транспорта, земли и зданий. Общая сумма достигла 1,1 млн рублей.

Начальник управления промышленности, транспорта и ЖКХ скрыл финансовые обязательства на более чем 9 млн рублей.

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Главе района прокуратура внесла представление. После проверки 46 служащих привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, в 2017 году на Кубани прокуратура провелапроверку декларации замглавы Новопокровского района Оксаны Варавиной. По документам, на женщину оформлено 5,9 млн кв. метров земли, что равнозначно трем территориям Монако.

Белореченский район Деньги Прокуратура Чиновники
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