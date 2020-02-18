На Кубани мужчина разрубил чужой паспорт топором

В полиции установили, что 25-летний житель Архангельской области приехал в гости к родственникам в станицу Фастовецкую Тихорецкого района. Там он познакомился с 41-летней местной жительницей и начал с ней жить. Мужчина и женщина занимались временными подработками, после очередного получения денег местная жительница отдала паспорт мужчине. Дома она попросила его нарубить дрова, после чего между сожителями произошел конфликт.

Мужчина вышел во двор и начал рубить дрова. Между тем, на улицу вышла дочь его сожительницы и сказала, чтобы он отдал паспорт ее матери. Он отказался, а после этого достал паспорт из кармана и разрубил его пополам.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 325 УК РФ (Повреждение официального документа, совершенного из личной заинтересованности). Оказалось, ранее мужчина уже был судим. Ему грозит до одного года лишения свободы, сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Тихорецкому району.